Symposim: dj set, birrette, andar per vigne

Ritorna la terza edizione dell'evento che ti permette di bere giosetti al fresco in queste calde domeniche primaverili.

Nell'antica Grecia il simposio era quella pratica conviviale, che faceva seguito al banchetto, durante la quale i commensali bevevano secondo le prescrizioni del simposiarca, intonavano canti conviviali e si dedicavano ad intrattenimenti di vario genere.

Symposium nasce per fare visite in caneva, dove bere un giosetto in collina, ciapare i freschi in queste calde domeniche estive. Fuori dalla caneva al Symposium ci sono musici mirabolanti, le birrette birichine, i lievitati spettacoeari, e i giosetti col rinforzo.

ORE 18.00 > warm-up

ORE 19.30 > Alice Oceanicmood

Oceanicmood è la dj che sta dietro il progetto Cipria, quando si esprime dal dj booth ciò che risalta è sempre la carica energetica; dalla disco al funk, dal boogie all’house.

Dancefloor addicted, non si placa fino a che la pista non ha iniziato a sprigionare una certa dose di sensualità.

La Musica per Volare™ di Symposium è curata dal collettivo TRASH-DANCE.

Symposium

Domenica 9 giugno 2019

18.00 > 23.30

Symposium nasce per vivere il territorio al meglio, goderne i frutti, assaporarne i profumi. Offriamo la possibilità di vedere da vicino le realtà che ci ospitano tra le loro vigne.

Per le visite in #caneva scrivici un messaggio sulla pagina.

ORE 17.30 > superpro

ORE 19.30 > repetita iuvant

domenica dalle ore 18:00 alle 23:00

La Costa Fattoria Sociale

Via San Giuseppe, 36030 Sarcedo