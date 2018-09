Swing in Corso: gli anni ruggenti in Centro Storico

Sabato 8 settembre la parte sud di corso Fogazzaro e piazza san Lorenzo si vestiranno a tema per l’evento Swing in Corso, a cura dell’associazione Vivere Fogazzaro Vicenza, in collaborazione con l’associazione Il Tritone. Sarà un evento swing anni Venti, Trenta e Quaranta, con allestimenti a tema, postazione per trucco e parrucco e l’esposizione di auto d’epoca. E dalle 17 alle 21 si avrà anche un intrattenimento musicale con coreografie.