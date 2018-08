Surf Hawaiian Party

Un party prima di partire per le vacanze estive!



Sabato 4 Agosto dalle ore 19.30

* INGRESSO GRATUITO *



-



Laspiaggetta! del Terzo Ponte fa il pieno di spensieratezza, musica e ghirlande colorate!



👣 Balli proibiti a piedi nudi sulla sabbia.

🌺 Un mare di abiti floreali svolazzanti.

🥥 FREE BUFFET!



Questi gli ingredienti per una serata sfa-vil-lan-te! 💫



A far sbocciare nuovi amori ci pensano loro:



🎶 We love surf 🏄‍♂️ [live band]

〰️ Surfingpopnroll 〰️



-



Anche il Terzo Ponte parte per le vacanze, ci rivediamo il 29 Agosto con una nuova sorprendente stagione! 💛



-



Per info e prenotazioni:

☎️ 0424 504042

💌 contatti@terzoponte.it