Super promozione di pinte irlandesi al "New Russian Pub" di Vicenza

In occasione della Festa di San Patrizio, venerdì 17 marzo alle 20 il "New Russian" di Vicenza in viale Mazzini 267 propone una serata dedicata alle birre scure irlandesi con la promozione di 3 pinte a scelta tra Guiness, Green Beer e Saint Patrick Beer ad un prezzo speciale a pinta di 4.50/5 euro. Previsto anche intrattenimento musicale live oltre a gadget fino ad esaurimento. Ingresso libero con consumazione facoltativa. Infoline pre prenotazioni: 344.2388949.

