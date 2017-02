"Suoni e Parole in Musicoterapia" alla Residenza Salvi di Vicenza

Venerdì 17 febbraio alle 16 è in programma l'incontro "Suoni e Parole in Musicoterapia" con Chiara Pengo alla Residenza Girolamo Salvi di Vicenza in corso Padova 59 nell'ambito degli appuntamenti per la rassegna culturale "Narrare la Vita" a cura di Ipab Vicenza. La musicoterapia è una modalità di approccio alla persona, che utilizza la musica o il suono come strumento di comunicazione non-verbale, per intervenire a livello educativo, riabilitativo o terapeutico, in una varietà di condizioni patologiche e parafisiologiche. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI