"Suoni e Parole in Musicoterapia" alla Residenza Monte Crocetta di Vicenza

Martedì 14 febbraio alle 10 è in programma l'incontro "Suoni e Parole in Musicoterapia" con Chiara Pengo alla Residenza Monte Crocetta (Reparto Tulipani) di Vicenza in strada di Biron di Sopra 80 nell'ambito degli appuntamenti per la rassegna culturale "Narrare la Vita" a cura di Ipab Vicenza. La musicoterapia è una modalità di approccio alla persona, che utilizza la musica o il suono come strumento di comunicazione non-verbale, per intervenire a livello educativo, riabilitativo o terapeutico, in una varietà di condizioni patologiche e parafisiologiche. Ingresso libero.

