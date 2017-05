"Suona con la Mamma": educazione musicali per bimbi dai 2 ai 5 anni

Giovedì 4 maggio alle ore 10.30 si terrà a Vicenza presso l'atelier "M'IO" in contrà San Pietro 27 il corso collettivo in musica "Suona con la Mamma" per mamme e bambini dai 2 ai 5 anni. Si giocherà, si ballerà e si canterà insieme alla propria mamma, circondati da piccoli strumenti musicali idiofoni (legnetti, gli ovetti shaker, i campanelli, le maracas), palle colorate, nastri e teli e cerchi in cui saltare. Queste attività sonore favoriscono lo sviluppo della coordinazione motoria e della gestione dello spazio. I giochi saranno accompagnati dalla musica improvvisata all'arpa celtica e al pianoforte. Attraverso questo corso di musica il bambino inizierà ad esprimere e a scoprire il mondo dei suoni. Verranno proposte anche filastrocche e canzoni con il supporto di cartelloni colorati e schede con disegni e parole per favorire le relazioni di gruppo.

I bambini verranno suddivisi per gruppi di età: 2-3 anni e 4-5 anni. Il percorso prevede un primo incontro gratuito, che sarà il primo di 6 lezioni della durata di 45 minuti con cadenza settimanale. Si consiglia un abbigliamento comodo e calzini antiscivolo. Condurrà le lezioni Alessia Bianchi, arpista e musicoterapeuta. Per informazioni e prenotazioni: Alessia - 347.2594327 - info@bianchialessia.com - www.bianchialessia.com/suona-con-la-mamma/

