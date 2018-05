Summer of Riesling 2018: arriva a Vicenza il "CurryWurst"

Giovedi 24 maggio anteprima Summer of Riesling 2018 vi presentiamo il Vicenza CurryWurst in stile Vineria Parolin.



Il Currywurst é uno dei simboli di Berlino lo street food per eccellenza della capitale tedesca, noi lo abbiamo fatto un po' a modo nostro per celebrare la prossima Summer of Riesling 2018.



- WeissWurst artigianale

- Salsa al curry spaziale

- Patatine Patatas Nana

In abbinamento alcuni dei Riesling che troverete in mescita durante le prossima Summer of Riesling 2018