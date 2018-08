Summer celebration - Festa di Ferragosto

In occasione del Ferragosto piazza dei Signori diventa il “locale” dove gustare aperitivi, frutti dell’estate e godersi buona musica.

Saranno presenti sei gazebo di Confcommercio dove alcuni locali del centro offriranno succose bevande e raffinati drink per una serata tutta diversa.

Dalle 17.30 tanta musica di intrattenimento per famiglie e ragazzi e dalle 21 tutti in pista con brani anni '70, '80 e '90 mixati da Marco Sella per una serata celebration dedicata alla festa dell’estate!





Luogo di svolgimento: Piazza dei Signori

Vicenza

Ingresso: libero