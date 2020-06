Summer camp 2020 - per bambini

A partire dal 15 giugno prenderà avvio il Summer Camp per l’estate 2020

organizzato dal Centro Capta. Dopo un periodo così difficile, volgiamo offrire ai bambini la possibilità di vivere un’esperienza serena e divertente,

mettendo a disposizione due luoghi tra cui i genitori potranno

scegliere, entrambi con ampi spazi all'aperto, immersi nel verde: il Centro Capta a Vicenza o la collina di Valle di Castelgomberto.



Il campo estivo sarà aperto a bambini dai 7 ai 13 anni e si svolgerà dal

lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00, con possibilità di ingresso

dalle 8.00. Le attività saranno volte alla socializzazione, al gioco,

alla scoperta e all’aiuto nello svolgimento dei compiti per le vacanze,

in un ambiente sicuro. Per questo, gran parte delle attività si svolgerà

all’aperto e in piccoli gruppi, per rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza.



I costi di iscrizione sono di 140 euro per una settimana e 120 euro per

quelle successive, con possibilità di riduzioni ulteriori per fratelli e

per mezze giornate.



Per eventuali domande in merito, potete chiamarci ai numeri:

3403523974 (Elena) o 3296658248 (Massimo)