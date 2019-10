"SULLE TRACCE DI VAIA" - Incontro con Mauro Corona, Matteo Righetto e Gianbattista Rigoni a Canove

Riflessioni ed analisi ad un anno dalla tempesta Vaia con presentazione del libro "Il passo del vento" di Mauro Corona e Matteo Righetto.

Mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21 si terrà presso il Palazzetto di Canove di Roana (VI) “Sulle tracce di Vaia”, una serata divulgativa che porterà a riflessioni e analisi sulla situazione ambientale precedente e attuale dopo il passaggio di “Vaia”, la tempesta che ha colpito il nostro Altopiano il 28 ottobre dello scorso anno.



L’evento è stato classificato dall’Unità di Crisi del Veneto come la peggiore catastrofe naturale degli ultimi anni, causata dall’ondata di maltempo che ha colpito tutto il Triveneto, seguita da un fortissimo vento caldo di scirocco che, soffiando tra i 150 e i 200 km/h per diverse ore, ha fatto schiantare milioni di alberi, distruggendo migliaia di ettari di boschi e habitat alpini.



L’incontro è stato voluto da tutte le Amministrazioni Comunali dell’Altopiano per sensibilizzare maggiormente le persone sugli effetti del cambiamento climatico attuale e sulle biodiversità montane.



All’evento saranno presenti Mauro Corona e Matteo Righetto che presenteranno il loro nuovo libro “Il passo del vento”, raccontando ciò che la montagna rappresenta per loro attraverso le loro esperienze personali, con brevi racconti, epigrammi fulminanti e descrizioni di paesaggi naturali ed incantevoli.



La serata, organizzata dal Comune di Roana in collaborazione con la libreria Giunti di Asiago e l’apporto logistico dell’Associazione Turistica Pro Canove è ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Con l’occasione, sarà possibile acquistare il libro “Il passo del vento”.

Nella foto: Lo scrittore Mauro Corona che scolpisce un larice abbattuto da Vaia