"Sulle Tracce di Napoleone" nel centro storico di Vicenza

GUIDA ESCURSIONI A VICENZA FINO AL 3 AGOSTO

Mercoledì 2 agosto è in programma l'escursione "Sulle Tracce di Napoleone" a cura dall’associazione guide turistiche autorizzate per il terzo appuntamento del ciclo di visite "Napoleone a Vicenza: la fine di un'epoca" della rassegna "Vicenza, tutta un'altra storia". La partecipazione prevede un contributo libero. E' gradita la prenotazione, scrivendo a vicenzatourguide@gmail.com oppure chiamando il numero 338 9819423. L’iniziativa è inserita nell'ambito di "L’Estate a Vicenza 2017" promossa dall’assessorato alla crescita del comune di Vicenza.

ITINERARIO. L’itinerario partirà da piazza Castello a piazza Matteotti, ripercorrendo le vicende storiche che hanno portato l'arrivo dei soldati francesi in città e il conseguente crollo della Serenissima dopo secoli di storia gloriosa. Il ritrovo è fissato alle 20.30 in piazza Castello.

SULLE TRACCE DI NAPOLEONE. Tutti hanno studiato sui banchi di scuola l'epopea napoleonica, ma quasi nessuno sa come ha reagito Vicenza all'arrivo del generale corso e del suo esercito. Paura, incredulità, esaltazione. Tanti i sentimenti che si agitavano nei vicentini in un vortice di emozioni difficile da controllare. Si approfondirà su chi era questo piccolo grande uomo, che per decenni ha fatto tremare l'Europa, ascoltando le voci dei cronisti del tempo e di chi ha vissuto sulla propria pelle una svolta epocale su chi sosteneva Napoleone e chi non lo sopportava per entrare nella sfera privata del generale parlando del suo bizzarro stile di vita e dell'aria di rinnovamento portata in città.

