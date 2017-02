"Sulla Strada del Tartufo: Profumi e Sapori dei Berici" ai "Celibi" di Arcugnano

Venerdì 24 febbraio alle 20 la Trattoria Ai Celibi di Arcugnano in via Spianzana 3 organizza l'evento enogastronomico "Sulla Strada del Tartufo: Profumi e Sapori dei Berici" per una speciale cena con menù a base di tartufo dei Colli Berici (antipasto, primo, due secondi, contorno, dessert oltre ad acqua e vino): Costo: 35 euro. Prenotazione gradita entro giovedì 23 febbraio. Per informazioni e prenotazioni: 0444.270308 - 349.0725584 - info@trattoriaaicelibi.it

Il menù della serata:

ANTIPASTO: Crostone di pane nero ai cereali, tuorlo d’uovo cremoso, tartufo nero dei Berici e petto d’oca affumicato

PRIMO PIATTO: Crespella al tartufo nero dei Berici, pinoli e scaglie di Vezzena

2 SECONDI PIATTI: Faraona in doppia cottura ripiena di tartufo nero dei Berici - Maialino iberico arrostito allo spiedo con scaglie di tartufo

CONTORNO: A scelta tra quelli stagionali

DESSERT: Sfera di cioccolato ripiena di semifreddo alla sambuca con salsa calda al caffè

Caffè e biscotteria

Una bottiglia di vino DOC dei Colli Berici a coppia Acqua Alisea liscia e gassata

