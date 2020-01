Sulla rotta di Pigafetta: documentario

Associazione Veneti nel Mondo vi invita alla prima proiezione di "Sulla rotta di Pigafetta: il mini-docu" dedicato al navigatore vicentino Antonio Pigafetta e ai veneti in Cile.



Progetto realizzato con il contributo della Regione del Veneto e la partnership del Consolato Onorario del Cile in Vicenza, dell'Associazione Imprenditori Veneti in Cile e della Fondazione Omora ONG, oltre al patrocinio del Comune di Vicenza, della Biblioteca Civica Bertoliana, dell'Associazione Pigafetta 500 e della Biblioteca Internazionale La Vigna.



Trailer https://youtu.be/kXQVMD3EkMI

Gallery