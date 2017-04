Sulla Cima del Monte Plische tra Veneto e Trentino

Nell'ambito degli appuntamenti con le escusioni infrasettimanali tra Veneto e Trentino (vedi programma), mercoledì 31 maggio alle 8.30 "Piccole Dolomiti Sport" organizza l'escursione alla Cima del Monte Plische (1991 metri) tra Veneto e Trentino. Questa cima delle Alpi è situata sullo spartiacque tra la valle dell'Agno, in provincia di Vicenza, e la valle di Revolto, la cui testata si trova in provincia di Trento. Difficoltà: media/difficile. Dislivello positivo: 750 metri. Durata: 4.5 ore e mezza. Ritrovo presso parcheggio della cabinovia nel centro di Recoaro Terme in piazza Amedeo di Savoia Aosta. Accompagnatore Media Montagna AMM - Collegio Guide Alpine Veneto: Davide Deganello. Quote di partecipazione: 15 euro adulti - 5 euro ragazzi fino a 14 anni. Per informazioni e iscrizioni: piccoledolomitisport@gmail.com - 328.1257258.

ITINERARIO: la cima è situata nella parte meridionale del Gruppo del Carega e a nord-est dei Monti Lessini. Per la vetta passa il confine tra le province di Vicenza e di Trento, mentre la provincia di Verona resta confinata al Passo Tre Croci, situato poco a Sud di questo monte. La cima è raggiungibile dal Rifugio Scalorbi, in meno di un'ora di cammino, e dal Rifugio Cesare Battisti in circa due ore. Sulla vetta è posta una piccola croce in ferro.

