"Suitcase project: l'arte viaggia in valigia" ferma allo Spazio Rizzato

Venerdì 16 Novembre alle ore 20:30, dopo la sua presentazione a Milano, fermerà da Spazio Rizzato per la prima tappa espositiva “SUITCASE PROJECT – L’Arte viaggia in valigia”: la mostra itinerante che girerà l’Italia letteralmente dentro una valigia.

Il progetto trae ispirazione, e ne celebra il 50° anniversario, dal metodo adottato da Lucy Lippard, critico d’arte e curatrice statunitense, per organizzare le sue “Number shows” (1968): mostre di arte concettuale, smaterializzate, che viaggiavano di artista in artista, di Paese in Paese, con le istruzioni di realizzazione contenute in una valigia, per portare l’arte al di fuori dei musei, con esposizioni itineranti nelle piazze, nelle strade e nei parchi cittadini. Con il suo carico di opere d’arte di piccolo formato chiuse in un mezzo di trasporto leggero, anche “SUITECASE PROJECT” desidera facilitare la diffusione dell’Arte, attivando dinamiche singolari di interazione tra artisti, opere e diverse comunità locali di tutto il Paese.

Sono sette gli artisti contemporanei chiamati a interpretare il tema del viaggio secondo modalità e con mezzi differenti, per un insieme di opere intimo, poetico e suggestivo: dalla riflessione di Fabio Adani sui “Confini”, con opere quasi evanescenti abbinate in dittico a fotografie, agli “Skyline” delle Dolomiti di Annamaria Gelmi dai profili montuosi capovolti, fino alle cime rosa al tramonto accennate dai fili rossi tirati da Dado Schapira. Dai paesaggi lacustri dell’“Inventario del Novecento con la mano sinistra” di Lucia Pescador, alle “Dolci Mete”: paesaggi rotondi e materici, fatti di gesso e ruggine, di Fabio Presti. Dagli “Orizzonti” nebbiosi di Fabio Refosco: frammenti della linea di confine tra terra e cielo, alle esplorazioni del sottosuolo nei “Contemporary Fossils” di Alessandro Lobino: carotaggi in resina e pane. Come nell'idea originaria di Lucy Lippard, ogni artista in ciascuna sede avrà assoluta libertà di allestimento, nella convinzione che ogni sguardo, in special modo d’artista, possa fornire una narrazione diversa, combinando in vario modo gli stessi elementi compositivi: come risultato si otterranno dieci mostre diverse per allestimento, riadattamento agli spazi espositivi con la specificità del Genius loci.

Presso Spazio Rizzato, dopo aver atteso l’arrivo della valigia, la mostra verrà allestita sul momento dall'artista vicentino Fabio Refosco durante l’inaugurazione di venerdì 16 novembre con un’azione performativa, insieme a Gabriele Cavedon e ad Alice Traforti, che si propone di trasformare il tema espositivo del viaggio in un itinerario di autocoscienza. La mostra, patrocinata dal Comune di Marano Vicentino, sarà visitabile liberamente allo Spazio Rizzato fino al 6 Dicembre 2018 e proseguirà poi attraverso le sedi espositive aderenti sul territorio italiano, per un totale di dieci luoghi sparsi tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna, fino all’estate 2019.

inaugurazione_ venerdì 16 novembre 2018 ore 20:30 date_ dal 16 novembre al 6 dicembre 2018 ingresso_ gratuito orari_ 9.00 - 12.00 + 16.00 - 19.00, da lunedì a sabato chiusura_ lunedì mattina e domenica

contatti_ 0445 623323 - spaziorizzato@gmail.com web_ http://www.otticarizzato.com/wordpress/suitcase-project-arte-viaggia-in-valigia/