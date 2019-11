"Sud and south" concerto spettacolo con Marisa Laurito

Musica (abbonamento)

MARISA LAURITO, CHARLIE CANNON

SUD AND SOUTH



di Marisa Laurito, Michela Andreozzi

direzione musicale e arrangiamenti Marco Persichetti

con Alberto Botta (batteria), Charlie Cannon (voce), Diego Di Paolo (contrabbasso), Marisa Laurito (voce), Marco Persichetti (pianoforte), Alessandro Tomei (sax) disegno luci Mario Esposito

costumi Graziella Pera produzione Free Sas



Un concerto-spettacolo che omaggia la cultura, l’arte e la bellezza di

tutti i Sud del mondo. Sud and South racconta l’umore e la passione delle genti del Sud attraverso un viaggio tra la musica napoletana, spagnola e sudamericana. Ne è protagonista, in veste di chansonnier, Marisa Laurito che, dopo anni dal suo straordinario Novecento Napoletano, qui riprende in mano le redini della canzone napoletana e, tra una canzone e una butade, dialoga, improvvisa e coinvolge il pubblico insieme con la voce potente e melodica di Charlie Cannon. La loro energia e complicità di stare in scena sono contagiose. Ne nasce uno spettacolo gioioso e senza tempo, la cui irrefrenabile energia scaturisce dalla voglia dei protagonisti di divertire e

di divertirsi.