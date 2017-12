"Studiare e Lavorare in Canada" all'Informagiovani di Vicenza

Martedì 19 dicembre alle 18 in Levà degli Angeli 7 l'Informagiovani di Vicenza organizza la serata informativa per coloro che stanno valutando e hanno già in programma di studiare o lavorare in Canada insieme all'esperto Ighor Reghellin di The World Needs More Canada, ente che offre servizi di consulenza per la mobilità internazionale

Il relatore, che vive da molti anni tra l'Italia e il Canada, porterà la propria esperienza e le proprie conoscenze maturate sul campo per rispondere ai quesiti su questo affascinante paese nordamericano. Fornirà tutte le informazioni utili per la scelta delle mete e opportunità offerte dal sistema canadese, le indicazioni per l’espletamento delle pratiche burocratiche e per la richiesta dei visti, in particolare del Working Holiday Visa, che da' la possibilità ai giovani italiani dai 18 ai 35 anni di lavorare in Canada per 6 mesi.

Partecipazione gratuia, ma a numero chiuso. È necessario iscriversi: info@informagiovani.vi.it - 0444.222045, indicando “nome” “cognome” “recapito telefonico” e “area d’interesse”.

ELENCO INCONTRI