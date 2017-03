Strumenti multidisciplinari per intervenire nei disturbi e difficoltà di attenzione e apprendimento

Per la prima volta in Italia un approccio multidisciplinare che esce dai paradigmi tradizionali per individuare delle strategie innovative di lavoro con gli studenti con particolari difficoltà di attenzione e apprendimento.



L'evento verterà sulle tematiche dell'attenzione e dell'apprendimento, che vengono analizzate da diverse figure professionali per valutare come diversi fattori influenzino l'attenzione e l'apprendimento, con un approccio multidisciplinare. La nutrizione, la vista, una corretta postura, una buona respirazione sono alcuni tra i fattori che determinano infatti in maniera sensibile l'apprendimento e di conseguenza i risultati scolastici dell'alunno. Migliorare la qualità generale della vita e il benessere dell'individuo fin dalla prima infanzia è fondamentale per incrementare la sua efficacia. Il convegno è rivolto a insegnanti, psicologi, educatori, formatori, pedagogisti, counselor, assistenti sociali, genitori e a tutti coloro interessati alle tematiche del benessere e della famiglia.



Ingresso libero, è richiesta la registrazione inviando una mail a: iscrizioni@bellinassociati.com