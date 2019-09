Strope: spettacolo teatrale lungo il Brenta

Tornano le passeggiate teatrali di Operaestate, eventi che portano il pubblico a ri-scoprire il territorio circostante, costruendo spettacoli itineranti dove molto spesso i protagonisti sono il paesaggio e la storia, come nel caso di Strope.

Lo spettacolo vuole essere un omaggio al “mondo di una volta” , ma che forse si può ritrovare ancora oggi, senza andare troppo lontano, anzi lungo il fiume Brenta; al centro del racconto le “strope”, i rametti di salice viminario dai mille usi nella cultura contadina.

Flessibili e adattabili, le strope venivano utilizzate per legare assieme vigne e piante o, intrecciati, per realizzare oggetti d’uso quotidiano. Allo stesso modo - flessibili e adattabili - gli uomini, come le strope, intrecciano le loro storie quotidiane per tessere il racconto del loro territorio.

Nel racconto troveranno spazio la storia dell’antico maglio e dei lavori artigiani, dei giochi notturni sulle rive del Brenta, delle esercitazioni americane, delle sagre e dei riti religiosi.

Un percorso per suggestioni, creato a partire proprio dalle testimonianze dei cittadini. Così Strope rappresenta un tentativo di riappropriarsi di un pezzo della propria identità, cercando di trovare un punto di incontro fra natura e cultura, territorio e storia, passato e modernità.

Dopo Medoacus, Zelda Teatro aggiunge una nuova tappa al percorso artistico di conoscenza e valorizzazione del territorio e della storia di questa comunità. Questa volta ambientandola proprio sull’acqua, quella dei piccoli laghi ricreati lungo il fiume dall’importante progetto di recupero e tutela della biodiversità dell’oasi verde delle Basse.

Un’imperdibile occasione per scoprire, accompagnati dalle musiche e dal canto di Francesca Gallo, questo patrimonio della biodiversità con oltre 500 specie di piante che è stato oggetto, negli ultimi anni, di un’attenta e importante riqualificazione.

Punto di partenza della passeggiata teatrale il parcheggio a sud della Zona Industriale di Cartigliano. Il pubblico è invitato a portare con sé una torcia, uno stuoino e un k-way.

In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà presso la Villa Morosini Cappello di Cartigliano.

Biglietto unico a 10 euro e prenotazione obbligatoria alla Biglietteria di oepraestate tel. 0424 524214 519811 --