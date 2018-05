"Strong by Zumba" - corso a Vicenza

Strong by Zumba è un corso che va a lavorare su muscolatura ed esercizi cardio grazie a movimenti studiati per sincronizzarsi perfettamente con la musica.

Un' ora di lezione per bruciare calorie e tonificare braccia, gambe, addominali e glutei. Movimenti pliometrici o esplosivi come ginocchia alte, burpee e jumping jack si alternano a movimenti isometrici come affondi, squat e kick boxing.



Tutti i martedì e giovedì dalle 19.30 alle 20.30