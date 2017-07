"Street Food Garden" a Villa Caffo di Rossano Veneto

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 21 a domenica 23 luglio si svolgerà a Villa Caffo di Rossano Veneto in via Bassano 17 lo "Street Food Garden", kermesse enogastronomica dedicata alle eccellenze del "cibo da strada" con oltre 13 food truck, immersi nel verde dei giardini allestiti per l'occasione insieme a corner bar e intrattenimenti musicali con Radio Piter Pan. L'evento è organizzato da "TreeLab Agency" con il patrocinio del comune di Rossano Veneto. Infoline: 347.5809483 - 345.5342102.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VENERDI' 21 LUGLIO (19:00 - 24:00)

ore 21: "Ama Music Festival" - Secret Show

SABATO 22 LUGLIO (11:00 - 24:00)

ore 21: Live di "Ruggero de i Timidi"

DOMENICA 23 LUGLIO (11:00 - 24:00)

TBA (ancora da definire)

ELENCO CIBO E VINO