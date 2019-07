 Street Food Festival a Lonigo

Lonigo (VI) le cucine su quattro ruote dell'Associazione Gente di Strada sono in arrivo all'Ippodromo di Via Roma per una tre giorni golosissimi durante l'Antica Fiera di San Giacomo.

Da Venerdì a Domenica dalle ore 18,00 alle ore 24,00 sarà una danza di padelle incandescenti per riuscire a soddisfare tutti i palati, anche i più esigenti!

Con Ingresso Libero, STREET FOOD FESTIVAL proporrà specialità italiane ed internazionali gustose, fresche, genuine e soprattutto al giusto prezzo!

▶ Artisti Di Strada

▶ Ludobus

▶ Area Baby



Musica tutte le sere per tutta la bella Gente che ama mangiare per Strada!

Street Food Festival ® è il format dell'associazione culturale Gente di Strada che porta nei comuni d'Italia i migliori food trucks con le loro proposte di cucina tradizionale regionale rielaborata in chiave street food.