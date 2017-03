"Streeat Food Truck Festival": i cibi di strada di qualità a Bassano del Grappa

Da venerdì 12 a domenica 14 maggio 2017 arriva per la prima volta a Bassano del Grappa in Prato Santa Caterina lo "Streeat Food Truck Festival", la manifestazione enogastronomica itinerante dedicata ai cibi di strada e alle birre artigianali italiane in spazi verdi insieme ad una serie di intrattenimenti. La kermesse, partita da Milano alla Fabbrica del Vapore con la prima edizione nel 2014, arriverà nella cittadina bassanese per la quinta tappa del tour primaverile. Le caratteristiche principali dell'evento sono una 3 giorni per ciascuna delle città (8 solo in primavera) con almeno 30 birrifici artigianali e oltre 100 food truck italiani per le loro specialità regionali dalle olive ascolane agli arancini siciliani fino alla pizza fritta napoletana e agli arrosticini abruzzesi. Oltre al "cibo su due o quatttro ruote", il Festival vedrà protagonisti anche una serie di eventi collaterali come workshop, presentazioni, musica e spettacoli. Lo Streeat Food Truck Festival ha raggiunto fino ad oggi 13 città, promuovendo la cultura del cibo di qualità di strada in un week-end alternativo a base di eccellenze, servite dai migliori food truck italiani e accompagnate da birre insieme a tanto divertimento a ingresso gratuito. La manifestazione ha registrato oltre 1 milione di presenze in 25 edizioni con ben 100 mila litri di birra artigianale e una quantità innumerevole di street food consumati dai partecipanti. L'evento è organizzato da "Barley Arts Promotion". Ogni tappa avrà i seguenti orari: venerdì dalle ore 16 alle ore 1:00 - sabato e domenica dalle ore 11:00 alle ore 01:00.

