Domenica 19 marzo alle 9.45 si svolgerà l'evento podistico "StrAVicenza 2017", la più importante corsa agonistica nazionale sui 10 chilometri con partenza e arrivo presso Campo Marzo in viale Roma a Vicenza nella zona della stazione ferroviaria. La kermesse sportiva è il quinto evento regionale del running dopo le maratone di Venezia, Treviso, Verona e Padova. La manifestazione prevede anche una versione non competitiva con una marcia ludico-motoria sulle distanze di 2, 4.5 e 10 chilometri per la gente comune. Come da tradizione nel giorno della giornata ecologica "Bentornata Primavera", il percorso si snoderà attraverso il centro storico cittadino del capoluogo berico. Saranno inoltre coinvolte le principali aree verdi cittadine, come i Giardini Salvi e il Parco Querini. L'evento sportivo è aperto a tutti dagli atleti professionisti agli amatori per la gara agonistica fino alle famiglie e gli amici per la corsa non competitiva, dove i partecipanti potranno scegliere la distanza da percorrere anche durante il percorso. I gruppi si aggregheranno nell’area partenza alle spalle degli agonisti nel settore non competitiva. La "StrAVicenza", che nelle precedenti edizioni ha avuto come protagonisti alcuni dei migliori podisti africani oltre ad eccellenti esponenti dell’atletica italiana, si svolgerà con almeno 100 agonisti dal Triveneto e da tutta Italia. Per approfondire: StrAVicenza 2015 - StrAVicenza 2016.

Quote di iscrizione per la gara agonistica: 15 euro singoli - 13 euro per gli atleti dei gruppi da 12 a 30 persone; 12 euro per gruppi da 31 a 45 persone; 11 euro per gruppi di almeno 46 persone. Aumento delle quote di iscrizione: 3 euro in più tra il 9 e il 13 marzo 7 euro in più tra il 14 e il 15 marzo. Le saranno possibili fino alle ore 24 di mercoledì 15 marzo come termine tassativo. L’iscrizione darà diritto a: pettorale di gara, noleggio chip di cronometraggio elettronico, 1 Buono Spesa Despar del valore di 10 euro (su base spesa di 50 euro) utilizzabile in tutti i punti Despar – EuroSpar e InterSpar del Triveneto fino al 31 marzo 2017, assicurazione e assistenza medica, ristoro, spogliatoio, custodia borse. Ai primi 1000 pettorali sono garantiti gadget Diadora e pacco gara con prodotti. Seguiranno maggiori precisazioni sul sito della manifestazione e sulla relativa pagina FaceBook.

Quote iscrizione gara non agonistica: 3 euro adulti - 2 euro ragazzi fino ai 14 anni. Premi in materiale sportivo per ogni gruppo grazie a Puro Sport e Gi Sport (minimo 30 persone). Per i gruppi che supereranno i 30 iscritti è previsto un buono spese pari al 30% del totale delle iscrizioni raccolte da ogni singolo gruppo come valore spendibile in materiale sportivo (anche come fornitura società) presso "Puro Sport" di Vicenza e Zanè o presso "Gi Sport" di Trissino. Il buono potrà essere utilizzato anche come riduzione per acquisti di importi superiori. Premio per i 3 gruppi più numerosi. L'evento è promosso da "Atletica Vicentina Run". Per informazioni: gruppi@stravicenza.it - informazioni@stravicenza.it.

Confermata la formula iniziata nel 2015, che prevede il coinvolgimento a tutte le scuole di ogni ordine e grado del Veneto, grazie alla collaborazione con l’Assessorato Regionale del Veneto all’Istruzione, Formazione e Lavoro. Previsto un importante incentivo per tutte le scuole. Il 40% del valore corrisposto sarà riconosciuto come valore di spesa presso la Ditta Bertopasquale di Cittadella, che consegnerà direttamente a scuola prodotti di cancelleria e didattica scelti su apposito catalogo dedicato alle scuole aderenti. In alternativa a Bertopasquale si potrà acquistare materiale sportivo tramite la Ditta Gi Sport di Trissino che dopo l’ordine provvederà alla consegna direttamente nelle Scuole. Un 5% sempre del valore raccolto dalle Scuole sarà destinato alla Croce Verde di Vicenza.

