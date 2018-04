StrArzignano - gara podistica ad Arzignano

E’ arrivato il momento di StraKids e StrArzignano (28 e 29 aprile 2018), una delle gare podistiche fra le più importanti del Vicentino, organizzate da Atletica Arzignano in collaborazione con il Comune. Una grande festa dello sport che vede impegnati almeno 160 volontari e che ogni anno raccoglie sempre moltissime adesioni. Più di 5000 i partecipanti della scorsa edizione.

Da qualche anno la città dedica un intero week end agli amanti della corsa con un doppio appuntamento, il primo rivolto ai bambini ed il secondo rivolto ai più adulti: una formula vincente.

Dopo la presentazione ufficiale nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sede municipale di Arzignano, ora migliaia di persone sono pronte a partecipare alla due giorni sportiva

_______________

Le novità per l’edizione 2018

Sabato 28 aprile sarà la volta della StraKids, un evento dedicato esclusivamente ai bambini, non agonistico e totalmente gratuito grazie allo sponsor Odontosalute - cliniche dentali.

La StraKids permetterà ai bambini con un’età compresa tra 3 e 14 anni di cimentarsi su diverse distanze in percorsi tracciati nelle piazze del centro cittadino. Alla fine della manifestazione, con il solo scopo di far divertire i bambini, saranno consegnati gadget e omaggi a tutti i partecipanti.

Quest’anno, il pomeriggio della StraKids sarà colorato anche dai giochi gonfiabili per creare un intrattenimento a 360 gradi.

Domenica 29 aprile appuntamento con StrArzignano - Trofeo Autovega: la corsa per tutti!

Quest’anno i percorsi riservati agli agonistici raddoppiano integrando al già rodato 16km quello da 10 km.

Questo per diversificare la partecipazione tra i runners, offrendo loro la possibilità di scegliere a quale iscriversi.

Il percorso da 16 km è confermato all’interno del circuito Vicentia Running che raggruppa le più importanti gare podistiche del vicentino.

Ricco pacco gara come da tradizione, con un esclusivo capo tecnico antivento firmato Errea, pasta party omaggio e tante altre sorprese!

Inoltre, tra i runners partecipanti sarà estratto un pettorale omaggio per la maratona di Amsterdam comprensivo di volo e soggiorno due notti in hotel. Sicuramente molto apprezzato dagli agonisti.

Sono confermati i percorsi a passo libero da 5 e 10km.

La partenza della StrArzignano è prevista alle ore 10 di sabato 29 aprile in piazza Libertà ad Arzignano.

A fine corsa/camminata ci sarà la possibilità di fermarsi in piazza per il pasta party che sarà allestito in Piazza Campo Marzio. Voluto dagli organizzatori e dall’amministrazione per creare un momento di ulteriore condivisione e convivialità della comunità.

Per ogni informazione sull’evento bsata collegarsi al sito internet www.strarzignano.it. Tramite il sito sarà possibile iscriversi alla gara agonistica. Gli atleti potranno iscriversi anche nei seguenti punti: Gi Sport a Trissino, Centro TIM di Arzignano (via Kennedy) e negozio Puro Sport di Zané. Sarà possibile iscriversi, invece, alla gara non agonistica in piazza ad Arzignano nei giorni: 21, 22, 25, 28 e 29 aprile 2018.

Una gara di... solidarietà