Depeche Mode Tribute @The Big con Strange Mode

I Strange Mode un tributo agli intramontabili Depeche Mode sabato sera al The Big a Torri.

Gli Strange Mode nascono nel 2009 dalla passione in comune di tre amici per i grandi Depeche Mode.

L’ardua impresa di replicare le miriadi di sonorità che caratterizzano il mood dei principi dell’elettronica e il desiderio di essere il più fedeli possibile all’impatto anche visivo della band hanno portato a lavorare anche sui minimi dettagli in maniera meticolosa e quasi maniacale per non lasciare niente al caso e portare il massimo rispetto per la musica che i tre s’apprestavano a tributare e soprattutto per chi poi li va ad ascoltare.

Dopo 1 anno di intenso lavoro passato sui sequencer, sui virtual instruments e sulle fasi di mixaggio per realizzare la struttura portante del live c’è stato il debutto avvenuto nella più classica delle maniere ad una sagra di paese.

Il live è stato ulteriormente integrato per rendere lo spettacolo sempre più verosimile a quello originale con videoproiezione sincronizzata, laser e fumo. Tutto ciò ha portato ad organizzare un evento organizzato assieme al Raduno Devoti che ha fatto conoscere gli Strange Mode ai fans di tutto il Nord Italia.

La durata del live è sempre di almeno 2 ore e spazia dai primi Depeche, quelli di I Just can’t get enough e Photographic fino a quelli più maturi dell’ultimo album Spirit passando per i must e i classici Personal Jesus ed Enjoy the silence, e i brani che hanno fatto la loro storia come Walking in my shoes, Never let me down again e Black Celebration.

Gli Strange Mode propongono due ore di spettacolo assicurato cercando di far rivivere e risentire l’energia e la magia del live che solo i grandi Depeche Mode sanno regalare.

DIC 28

Strange Mode Depeche Mode Tribute @The Big

dalle ore 22:30 alle 01:30

The BIG - Vicenza

Via Savona n.80, 36040 Torri Di Quartesolo, Veneto, Italy