Storie di piacevoli menopause

Venerdì 18 ottobre ore 20:30

presso Altro Movimento in Via IV Novembre 20 a montecchio Maggiore -VI-



Ingresso libero è gradita prenotazione 392 102 9333

infoaltromovimento@gmail.com



Una serata per affrontare un delicato tema nella vita di ogni donna, per capire come questo cambiamento possa essere vissuto con serenità e come ovviare ai fastidi ad esso connessi. Rivolto alle donne di tutte le età perché:

"Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai"

(Oriana Fallaci)