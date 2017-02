Storica processione votiva di Sant'Agata a Tezze di Arzignano

In occasione della 604° Festa di Sant'Agata a Tezze di Arzignano, domenica 5 febbraio alle 9.30 è in programma la storica processione votiva dalla Rocca di Arzignano fino alla Chiesa Votiva di Sant'Agata insieme ad un corteo di personaggi con costumi del 1400 a cura delle Associazioni Storiche Sant’Agata (Tezze), Giulietta e Romeo (Montecchio) e l’Associazione Tra le Mura (Castello). La manifestazione ricorda il grande evento in ricordo del voto fatto dagli arzignanesi nel 1413, quando la rocca fu protagonista di un assalto da parte dell'esercito degli "Ungheri". Durante l'assedio ungherese la popolazione locale chiese con molta devozione la grazia a Sant'Agata di essere liberata dagli invasori. Dopo averla ricevuta, il popolo riconoscente dedicò alla santa una cappella in frazione di Tezze, stabilendo che ogni anno il 5 febbraio, giorno della ricorrenza della morte della santa e coincidente con la liberazione del castello, ci fosse una processione votiva, recando un obolo di 4 libbre di cera e 4 ducati d'argento e inserendo dal 1490 il voto nello statuto comunale.

