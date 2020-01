"Storia, principi e valori del Buddhismo Zen" con il filosofo Giangiorgio Pasqualotto

Intervento del filosofo Giangiorgio Pasqualotto su "Storia, principi e valori del Buddhismo Zen" venerdì 3 gennaio alle 17,30 ai Chiostri di Santa Corona.

Giangiorgio Pasqualotto ha insegnato Estetica e Storia del pensiero buddhista all’Università di Padova. Ha contribuito a fondare l’associazione Maitreya di Venezia per lo studio della cultura buddhista ed è stato presidente della Scuola Superiore di Filosofia orientale e comparativa di Rimini. Dopo essersi occupato della Scuola di Francoforte e del pensiero di Nietzsche, negli ultimi trenta anni si è dedicato allo studio del buddhismo e del taoismo. Alcuni risultati di questi interessi si trovano in: Il Tao della filosofia (Parma 1989; Milano 2015); Illuminismo ed illuminazione (Roma 1997); Yohaku (Padova 2001); Il buddhismo (Milano 2003); Introduzione al pensiero di Nishida Kitar (in Nishida Kitarō, Uno studio sul bene, a cura di E. Fongaro, Torino 2007); Oltre la filosofia (Vicenza 2008); Taccuino giapponese (Udine 2008); Per una filosofia interculturale (Milano 2008); Tra Oriente e Occidente (interviste a cura di D. De Pretto, Milano 2010); Filosofia e globalizzazione (Milano 2011); Buddhismo (Bologna 2012). Per Marsilio ha pubblicato: Figure di pensiero (2007); East & West (2003; Premio «Siracusa» per la Filosofia 2003/2004); Estetica del vuoto. Arte e meditazione nelle culture d’Oriente (2016).

Buddhismo Zen

Venerdì dalle ore 17:30 alle 20:30

Chiostri Di Santa Corona contrà Santa Corona 4 - VI