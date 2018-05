Storia, archeologia industriale e paesaggio a Schio

Si Partirà dal piazzale Acqui per visitare a pochi metri la chiesa di San Francesco, già monumento nazionale.

Si Proseguirà per immergersi nel bosco urbano della Valletta dei Frati fino a raggiungere il Castello ubicato su un ampio spiazzo in leggera altura che permette un bellissimo affaccio sulla città.

Qui sarà previsto il pranzo al sacco sotto agli alberi alle ore 12 circa.

Si proseguirà la visita alla sottostante galleria di questa collinetta che durante la guerra era un rifugio antiaereo, ora adibita alla stagionatura del formaggio di fossa.

Si prosegue poi con la visita ai più antichi fabbricati industriali del 1800 ristrutturati ed ubicati lungo la Roggia Maestra (ex Conte).

Ci si sposterà poi più a nord per ammirare la famosa cattedrale del lavoro: la FABBRICA ALTA fatta costruire da A. Rossi nel 1862 alta sette piani, lunga ottanta metri e larga tredici e l’adiacente giardini Jaquard, autentico gioiello tardo romantico.

Nelle immediate vicinanze si andrà a visitare l’asilo Rossi, la chiesa di Sant’Antonio Abate e il villaggio residenziale di sedici ettari fatto costruire da A. Rossi per i suoi dirigenti ed operai.

Si andrà quindi in centro storico nell’antica casa Busnelli per vedere le stemme delle signorie per iniziare da quella più famosa dei Maltraversi del 1200 e la sede dell’allora Vicario della Serenissima.

Sì proseguirà per piazza Alessandro Rossi per ammirare il monumento al Tessitore fatto erigere da A. Rossi ed il retrostante duomo di San Pietro eretto sul

colle Gorzone.



Più avanti, visita in via Carducci, l’antica osteria Due Spade frequentata da Ernest Hemingway durante la prima guerra mondiale.

A conclusione si tornerà a piazzale Acqui e per chi vuole è previsto andare a Santorso a 3 Km da Schio per visitare la grandiosa villa di A. Rossi con il suo parco in parte ristrutturato ed il sottostante podere, modello di coltivazioni agricole, dove si concluderà la visita alle ore 16 circa.

La gita è aperta e gratuita ma è necessaria iscrizione all'evento mettendosi preventivamente in contatto con l'accompagnatore Francesco Piazza in quanto le iscrizioni verranno chiuse se il gruppo diventerà troppo numeroso:

email: piazzafrancesco2@virgilio.it

tel: 0445525878

cell: 3394614863