"Step Back": il campione NBA Danilo Gallinari a Marano Vicentino

Sabato 15 e domenica 16 luglio il campione NBA Danilo Gallinari sarà presente al torneo di pallacanestro 3 contro 3 "Step Back 2017", che si svolgerà a Marano Vicentino alla piastra delle scuole medie in via Gugliemo Marconi per una festa collettiva di sport. Il programma prevede due giorni partite tra le squadre divise in vari gironi. Domenica 16 luglio alle 11.30 ci sarò la gara "All Stars Match", in cui i migliori giocatori di tutte le formazioni formeranno una squadra unica, che sfiderà il team del "Gallo" in una vera e propria partita a tutto campo. Inoltre grazie alla disponibilità di addetti al settore ci saranno oltre 100 bambini iscritti, che giocheranno partitelle entusiasmanti con la possibilità di vedere da vicino Danilo Gallinari.

STEP BACK. Il nome dato all’evento, deriva da uno dei movimenti caratteristici del "Gallo" in campo, un passo all’indietro e tiro che diventa immarcabile per chiunque e che fa letteralmente impazzire tutto il mondo della palla a spicchi. L'idea di questa competizione nasce dal desiderio di portare il grande basket nei luoghi che hanno visto nascere e crescere il cestista maranese doc Alberto Chiumenti, che all’età di 15 anni ha iniziato la sua avventura da giocatore professionista nel mondo della palla a spicchi.

LA STAR NBA DANILO GALLINARI. Venne scelto al draft NBA al Madison Square Garden dai New York Knicks nel 2008. Anche se in molti erano scettici sulle sue qualità, perché si trattava di un bianco, bastarono poche partite per farlo diventare l’idolo della New York cestistica. Da lì fu una strada in ascesa che lo portò a diventare oggi una star NBA da più di 20 milioni di dollari a stagione.

L'ORGANIZZATORE ALBERTO CHIUMENTI. "Sebbene le circostanze della vita mi abbiano allontanato da Marano in giovanissima età - dichiara Alberto Chiumenti - non ho mai scordato il mio piccolo paese e ho continuato a coltivare il sogno di realizzare qualcosa per “la mia gente”. Così, un anno fa “l’idea” è arrivata. Niente di semplice da realizzare, ma qualcosa di grande in cui iniziare a credere: un torneo al campetto e la presenza di Danilo Gallinari, per tutti un campione NBA dal talento smisurato, per me un amico che ha fatto dell’umiltà il suo marchio di fabbrica. Dopo aver ottenuto una risposta positiva da parte sua - conclude Chiumenti - la macchina organizzativa si mette in moto: chiamo il mio amico Giovanni Gasparin e lo coinvolgo nel progetto e con la preziosa collaborazione di mio cognato Alberto Grotto e di Elia Manea per mettere giù il programma".

IL COMUNE DI MARANO VICENTINO. Marano è entusiasta ed orgogliosa di accogliere Danilo Gallinari, una vera e propria star dello sport internazionale. L’Amministrazione comunale è pronta a dargli il benvenuto. Questa è una straordinaria opportunità per il nostro territorio, per la promozione ed il sostegno al basket maranese e per l’esempio che Danilo rappresenta per le giovani generazioni. Come Sindaco non vedo l’ora di incontrare Danilo e sono convinto che la sua partecipazione allo “Step Back” 3VS3 a Marano darà nuovo slancio e nuove motivazioni al nostro movimento di pallacanestro e allo sport maranese.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA:

SABATO 15 LUGLIO

14.00-14.30 Ritrovo e Check-in

14.30-17.30 Prima Parte Gironi

17.30-18.00 Qualificazioni Gara 3 punti

17.00-20.00 IT'S GALLO'S TIME!

20.00-24.00 Seconda Parte Gironi e relax

DOMENICA 16 LUGLIO

10.00-11.30 Terza Parte Gironi

11.30-12.30 ALL STAR MATCH (Gallo's Team vs Step Back All Stars)

12.30-14.00 Pausa Pranzo

14.00-14.15 Finale Gara 3 punti

14.15-18.30 Fase Finale Torneo

18.30 Premiazioni

INFORMAZIONI: www.facebook.com/StepBackMaranoVicentino/ - www.blogmarano.it/2017/07/12/danilo-gallinari-a-marano-vicentino/

ISCRIZIONI: 349.1465057 Alberto

(nella foto in alto la presentazione in comune del torneo "Step Back 2017")

