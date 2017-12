Stelle di Natale AIL a Vicenza e provincia: tutti i posti dove trovarle

Si rinnova il tradizionale appuntamento di solidarietà promosso dall'Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma nei giorni 8 - 9 - 10 dicembre per la 29° edizione di Stelle di Natale AIL, posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.La manifestazione è realizzata grazie all'impegno di migliaia di volontari, che in 4800 piazze italiane offriranno una piantina natalizia a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro. Per sapere in quali piazze trovare le stelle AIL chiamare il numero 06.70386013, visitare il sito www.ail.it o scaricare l'App 'AIL Eventi'.

NUMERO SOLIDALE. Dall' 1 al 15 dicembre sarà infatti attivo il numero solidale 45541, attraverso il quale: inviare un sms solidale per donare 2 euro da telefoni cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali; effettuare una chiamata da telefono fisso per donare 5 euro Vodafone, TWT, Convergenze e PosteMobilee 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

NUMERI DI AIL. Grazie ai fondi raccolti con le Stelle di Natale e con il numero solidale, l'AIL continuerà a svolgere le attività che da oltre 45 anni la contraddistinguono e realizzate grazie all'opera delle 81 sezioni provinciali: collaborare al servizio di Assistenza Domiciliare, fondamentale per migliorare la qualità di vita dei pazienti, che consente ad adulti e bambini di essere seguiti da personale specializzato nella propria abitazione, riducendo così i tempi di degenza ospedaliera. L'AIL finanzia oggi complessivamente 43 servizi di cure domiciliari: sostenere la Ricerca Scientifica; sostenere le Case Alloggio AIL, strutture situate nei pressi dei Centri Ematologici che accolgono i malati e i loro familiari costretti a spostarsi dal luogo; di residenza per le cure. Attualmente sono 36 le città italiane che offrono questo servizio a 3.700 tra pazienti e familiari: supportare il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule staminali e sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca.

LEGA SERIE A E AIA IN CAMPO CON AIL. Anche Lega Serie A e AIA - Associazione Italiana Arbitri scenderanno in campo per AIL con una campagna di sensibilizzazione negli stadi. Nel corso della 16° giornata di campionato (9 - 10 - 11 dicembre) all'entrata dei giocatori in tutti i campi della Serie A verrà esposto uno striscione, che ricorda l'importanza del sostegno alla ricerca scientifica mentre la terna arbitrale indosserà una maglia con il logo dell'Associazione.

RICERCA SCIENTIFICA E ASSISTENZA SANITARIA. L'AIL negli anni ha raccolto significativi fondi destinati al finanziamento di progetti di Ricerca Scientifica e di Assistenza Sanitaria e ha contribuito a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, compreso il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. È necessario però continuare su questa strada per raggiungere nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più guaribili.