Stelle Cadenti 2019 - tutti gli eventi in questa romantica notte

San Lorenzo, dove vedere le stelle cadenti a Vicenza.

Una stella cadente, esprimi un desiderio. Che ci si creda o no, la notte di San Lorenzo non perde mai il suo antico fascino.

Sono le Perseidi che danno origine allo splendido spettacolo delle famose Lacrime di San Lorenzo il 10 agosto. Così chiamate perché sembrano originarsi dalla costellazione di Perseo, raggiungono il loro picco dall’11 al 13 agosto quando nelle ore prima dell’alba se ne possono osservare fino a 100 in un’ora. Le Perseidi, originate dalle polveri lasciate dal passaggio della cometa sono meteoriti molto veloci: come brevi lampi che appaiono in cielo verso Nord-est: purtroppo nei giorni del loro picco la luna sarà piena e quindi molto luminosa. Ma quindi doppio spettacolo.

Per chi volesse andare un po' oltre allo spicchio di cielo che vede dal balcone, ecco qualche suggerimento per godersi appieno lo spettacolo. Sicuramente il punto migliore è sull'Altopiano, nei pressi dell'osservatorio astronomico di Asiago. “In questi giorni c'è la sagra del Villeggiante che è molto bella prima vado lì a mangiare e poi salgo su in alto dove trovi anche altre persone che vanno lì apposta per vedere le stelle...è un posto davvero suggestivo!".

Monticello Conte Otto il 10 agosto in Villa Bressan

Ci sarà ad aspettarvi tanta bella musica con il dj Andrea Andrew Riello e drink a volontà !

ll parco della villa sarà allestito con opere d’arte degli artisti.

L’ ingresso sarà libero,si richiede soltanto la voglia di divertirsi, ballare e stare in piacevole compagnia! Per chi vuole sarà disponibile una guida per visitare i granai della villa, consiglio a tutti una visita!

Villa Valmarana Bressan a Vigardolo di Monticello Conte Otto (Vi).

Osservatorio di Nove

La notte delle stelle cadenti: le lacrime di S. Lorenzo

Il 10 e il 12 agosto 2019, dalle ore 21,30 l'osservatorio sarà aperto al pubblico per osservare le stelle cadenti.

L’Osservatorio è in via Nodari.

Dal semaforo al centro di Nove si prende in direzione Vicenza e dopo circa 1KM si gira sulla sinistra seguendo l'argine del fiume Brenta.Si segue la strada che costeggia l'argine per circa 500m e alla prima curva sulla destra si gira a sinistra e proseguendo per ulteriori 300mt si trova l'osservatorio sulla propria destra, ubicato insieme alla sede della "Protezione civile di Nove.

Osservatorio Astronomico di Vicenza

Il 10 e il 12 agosto dovrebbe essere aperto.

L’osservatorio si trova nel comune di Arcugnano sui Colli Berici, a qualche chilometro dal centro di Vicenza, in Via S. Giustina 127, dietro le scuole primarie di Arcugnano (vicino alla chiesa).

Calici di Stelle a Barbarano

Il 10 agosto Notte di Vino, note di stelle!!

La notte di San Lorenzo illumina Barbarano!!

Serata gastronomica con Aziende produttrici locali di vino.

Stand gastronomico a cura della Pro Colli Berici

Inoltre: passeggiata con Biosphaera e osservazione di Giove, Saturno e le costellazioni in generale con il Gruppo Astrofili Vicentini Abetti.

Passeggiata con guida naturalistica 4 passi verso le stelle, in direzione di uno dei vigneti di Barbarano.

All'arrivo al vigneto osservazione con telescopio professionale assieme agli Astrofili. Quest'anno, tempo permettendo, durante l'osservazione delle stelle saranno visibili anche Giove e Saturno.

Partenze dal gazebo dell'Ufficio Turistico IAT di Barbarano Mossano:

dalle 21:00 alle 22:00

dalle 22:00 alle 23:00

dalle 23:00 alle 00:00

Costo partecipazione: € 5,00 passeggiata alla scoperta delle stelle

Rifugio Campogrosso 10 agosto - il Canto della Sisilla

Sotto le piccole Dolomiti, senza le luci della città, location straordinaria per l'osservazione. Prima concerto, poi cena per chi si ferma ad ammirare le stelle.

Ogni Male Fore” rappresenta un ideale percorso nell’affascinante territorio della medicina popolare pugliese. Le formule di guarigione univano gli aspetti più pagani della cultura popolare ad una fervida religiosità, la pratica magica o taumaturgica ad una medicina legata alla reale conoscenza delle erbe curative in una unione che non risultava mai essere forzata. Il materiale relativo a questa ricerca è difficile da recuperare, in quanto nascosto in una parte della memoria popolare misteriosa e accessibile solo a pochi prescelti. In ogni brano le formule rivivono nel canto e nel suono delle Faraualla, in un ideale percorso verso la guarigione fisica e spirituale.

Rifugio Campogrosso ( Recoaro Terme – VI)

La serata inizia alle ore 18.00 con l'aperitivo, poi alle 19 lo spettacolo, a seguire cena.

Ingresso gratuito allo spettacolo.