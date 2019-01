venerdì 11 gennaio 2019 ore 20.45

sabato 12 gennaio 2019 ore 20.45



STEFANO ACCORSI

GIOCANDO CON ORLANDO - ASSOLO

adattamento teatrale e regia Marco Baliani

Foto di Alessandro Moggi



Attore cinematografico e teatrale amato da pubblico e critica, Stefano Accorsi si cimenta con l’Orlando furioso di Ludovico Ariosto, cavalcando il tema oneroso dell’amore e delle sue declinazioni: amore perso, sfortunato, vincente, doloroso, ecc. Alternando alle ottave originali di Ariosto quelle un po’ più prosaiche di Baliani, Accorsi riesce a restituire al pubblico tutta la straordinaria ironia e modernità del poema cinquecentesco, quella per cui la bella Angelica, insidiata più o meno da tutti i cavalieri cristiani, finisce per cedere al musulmano Medoro (suscitando il furore di Orlando), mentre la guerriera cristiana Bradamante sposa il pagano Ruggiero. Un’esperienza unica che ci farà riscoprire la straordinaria forza di uno dei grandi capolavori della letteratura italiana.



Biglietti:

Intero - 29,00 euro

Ridotto (over 65) - 23,00 euro

Under 30 - 14,00 euro