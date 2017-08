"Start Events Color Run" a Gallio

GUIDA PODISMO NEL VICENTINO PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

Sabato 12 agosto alle 10 a Gallio è in programma la "Start Events Color Run", ideata come "corsa divertente" sulla distanza di 5 chilometri in un contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria. Si correrà e si camminerà in un percorso, dove ad ogni ora scatterà il conto alla rovescia fino a quando verranno sparati in aria colori e schiuma colorata sui partecipanti.

COLOR PARTY.Una volta terminata la corsa la festa continua nel centro di Gallio dall''aperitivo fino a notte inoltrata con una nuova tappa del "Color Party Tour 2017" ad ingresso gratuito. Sarà presente un'area food & drink per tutta la durata dell'evento.

REGOLE DEL COLOR PARTY:

1) Acquistare la maglietta del Tour 2017 Start Events Color per colorare dalla testa ai piedi

2) Ogni ora un countdown dove le ragazze dello staff e i cannoni spara colore copriranno di schiuma colorata tutti gli iscritti alla corsa

3) Ballare, Cantare, Saltare, Farsi colorare

Regular DJs: NIKO DJ + MARCO GIACOMELLI DJ - Voice: FRENSI D

MERCHANDISING: Magliette Tour 2017 - Buste di Colore - Gadget Start Events Color.

EVENTO IDEATO DA: Start Events - Pirotecnica Sant'Antonio - Erik Granzon - Comune di Gallio in collaborazione con la Pro Loco Gallio e il Comune di Gallio

INFOLINE & PRENOTAZIONI: Anche Whatsapp e messaggi 328.0327727 Erik - 348.9254615 Giulia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Iscrizione individuale dai 14 anni in su 20 euro fino alle ore 24 del giorno precedente la tappa - 25 euro il giorno della corsa, con pagamento in contanti sul posto / Iscrizione individuale bambini e ragazzi (0 – 13 anni): 12 euro fino alle ore 24 del giorno precedente la tappa - 15 euro il giorno della corsa, con pagamento in contanti sul posto. Bambini (0 – 7) solo accompagnati da un adulto maggiorenne: 5 euro.

