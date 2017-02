"StarBene 2017: Benessere e Psicologia": un mese di incontri a Vicenza

Per tutto il mese di marzo si terrà la rassegna culturale "StarBene 2017: Benessere e Psicologia" alla quinta edizione con un ciclo di incontri e consulenze gratuiti per invitare il cittadino a prendersi cura di sé. L’iniziativa, presentata a metà febbraio a Palazzo Trissino dall'assessore alla comunità e alle famiglie Isabella Sala, dall'assessore alla partecipazione Annamaria Cordova, da Viviana Casarotto e dalla vicepresidente di Assogevi onlus, Giorgia Costeniero, prevede una serie di appuntamenti rivolti alla cittadinanza su tematiche, legate al benessere/salute, offrendo inoltre la possibilità di consulenze psicologiche individuali, di coppia e familiari. Alcuni seminari sono a numero chiuso con prenotazione. Le serate daranno un grande contributo per portare maggior benessere alla vita delle persone nella comunità berica con la figura dello psicologo come promotore di salute. L’obiettivo degli incontri è favorire il confronto e la riflessione personale e di gruppo su argomenti, che spaziano dallo star bene nelle diverse fasi della vita, alla gestione delle molteplici sfide evolutive come genitore, come coppia, come individuo, nella relazione con se stessi e con gli altri. Sarà un’occasione per confrontarsi sul benessere individuale, sulla comunicazione efficace, sulla gestione dell’ansia, sui rapporti di coppia, sul rilassamento e le tecniche affini, sull’educazione dei figli, sulle relazioni d’amore, sull'affrontare i cambiamenti dovuti all'età. Tutto ciò e altro nella prospettiva di sviluppare modalità e strategie alla ricerca di risorse personali e professionali per affrontare la vita quotidiana. L'elenco completo degli appuntamenti è elencato nella locandina al link: www.comune.vicenza.it/fotonot/167169-starbene17_locandina_web.jpg

Uno degli appuntamenti da segnalare sarà la "Festa della Famiglia" in programma domenica 12 marzo dalle 15 alle 17 nel giardino del centro civico di Villa Tacchi (in caso di maltempo nel salone interno). Il tema sarà “Ridiamo insieme: Sessione Yoga della Risata”. Proprio nell'ambito di questa disciplina settimanalmente l'assessorato alla partecipazione promuove incontri gratuiti il giovedì, dalle 18 alle 19 al Centro Civico 7 (circoscrizione7@comune.vicenza.it), e il venerdì, dalle 19.15 alle 20.15, al Centro Civico 3 (viviana.casarotto@gmail.com). L'edizione 2016 ha registrato oltre un migliaio di presente (un migliaio circa nel 2015 e 900 nel 2014) distribuite nei 25 incontri, che si sono svolti nei Centri Civici 3 a Villa Tacchi e 7 ai Ferrovieri, sedi confermate anche per gli incontri del 2017. L'evento è organizzato da un gruppo di psicologi-psicoterapeuti vicentini e da Assogevi in collaborazione con l'assessorato alla comunità e alle famiglie del comune di Vicenza e con il patrocinio di Regione Veneto, provincia di Vicenza, Ordine degli Psicologi del Veneto, ULSS 8 Berica, Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e in partenariato con le Associazioni Gemme e Lidap di Vicenza. Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili su: www.facebook.com/starbene2017/?fref=ts - www.comune.vicenza.it - www.assogevi.org - www.lidap.it - www.associazionegemme.com

DATI EMERSI NEL 2016: Attraverso i questionari compilati dai partecipanti è emerso che nell'edizione 2016 di StarBene i partecipanti erano soprattutto donne (82%), in crescita rispetto all'edizione 2015 (78%) con un'età media di 51 anni; l'età media degli uomini (18%) è di 50 anni. Molti cittadini che hanno seguito i seminari sono in possesso del diploma di maturità (48%) e il 30% proviene da studi universitari. Il 17% ha la licenza media, il 3% un diploma professionale mentre il 2% la licenza elementare. Per quanto riguarda la situazione occupazionale, il 65% dei partecipanti risulta occupato mentre l’8% è disoccupato e il 3% è precario. Il 19% dei partecipanti è pensionato e il 4% è formato da studenti. La maggior parte dei partecipanti proviene da Vicenza (56%); il 44% è residente in 43 comuni della provincia tra cui Creazzo (4%), Caldogno (3%), Arcugnano (2%) e Costabissara (2%). Il 4% proviene da fuori provincia. Con il questionario è stato misurato anche il livello di soddisfazione dei partecipanti: il 50% ha dichiarato di essere molto soddisfatto, il 44% abbastanza soddisfatto. Il 97% ha espresso l'intenzione di partecipare ad altri seminari. L'interesse dei partecipanti era volto in particolare agli incontri relativi alle aree delle relazioni – di coppia, con ex partner, amicali, tra genitori e figli, tra fratelli, sul lavoro - e delle emozioni – come riconoscerle, come gestirle, come non farsi sopraffare.

ELENCO INCONTRI