Stand up Comedy: open mic con Sofia Gottardi

Venerdì 8 novembre si terrà al Porto Burci il primo open mic di stand up comedy a Vicenza!

Come funziona? Si scrive un monologo comico, ci si prenota e lo si prova sul palco.

Utile sia per chi vuole diventare un comico sia per i comici professionisti che vogliono migliorare i propri monologhi.



Si avvisa che la serata non è adatta a persone che si scandalizzano facilmente in quanto all’ evento non è presente alcuna censura sui temi o sul linguaggio, motivo per il quale l’evento è vietato ai minori di quattordici anni (tranne ai più ribelli, nessuno lo dirà ai vostri genitori).



A co-organizzare e presentare la serata ci sarà Sofia Gottardi, comica e organizzatrice d’eventi con all’ attivo due spettacoli comici e la partecipazione a programmi tv come Italia’s got talent e Natural Born Comedians. Con lei ci saranno altri comici a portare monologhi nuovi di zecca.



L’evento inizierà alle 21.30 e la rassegna continuerà nel 2020 a seconda di quanto pubblico ci sarà, quindi fatevi sotto e invitate amici e amiche!

Il prossimo open mic sarà il 13 dicembre e chi vuole prenotarsi per mettersi alla prova può mandare la richiesta alla mail sofiagottardi8@gmail.com o mandare un messaggio al profilo instagram _sofia_gottardi_comedy

