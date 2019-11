Stagione teatrale di Arzignano: tutti gli spettacoli

La Stagione Teatrale compie 20 anni

Pronta a partire la nuova stagione teatrale di prosa di Arzignano, giunta alla 20^ edizione, 20 anni nei quali al Mattarello è stato portato il meglio del teatro italiano.

La rassegna, curata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Arzignano con la collaborazione del Circuito Teatrale Arteven, propone anche quest’anno un cartellone vario.

“In questi vent'anni –dichiara il sindaco Alessia Bevilacqua- ci siamo impegnati per presentare alla Città spettacoli che potessero incontrare il gradimento del pubblico, offrendo divertimento, riflessione, leggerezza e impegno. Se ci siamo riusciti, se il Teatro di Arzignano può affiancarsi ai maggiori teatri della Provincia, è anche grazie alla partecipazione del pubblico, ai suoi consigli e al suo supporto”.

“Per questo compleanno –aggiunge l’assessore alla Cultura, Giovanni Fracasso- abbiamo voluto una stagione speciale: testi di Pirandello, Simenon, Moliere, De Filippo, attrici e attori che il pubblico ama e che non deluderanno, otto spettacoli da non dimenticare, un programma certamente di qualità”.

Incontreremo di nuovo Giulio Scarpati e Valeria Solerino, potremo ammirare Fabio Troiano e Irene Ferri, Ettore Bassi sarà il Prof. Keating de L'attimo fuggente, troveremo Gianfelice Imparato, Giuseppe Zeno e Vinicio Marchioni, sorrideremo con Riccardo Rossi e ci emozioneremo con le acrobazie dei "Black blues brothers".



STAGIONE TEATRALE 2019/2020 TEATRO MATTARELLO DI ARZIGNANO

Venerdì 29 novembre 2019

"Misantropo" di Moliere con Giulio Scarpati e Valeria Solerino;

Venerdì 13 dicembre 2019

"La camera azzurra" di Georges Simenon con Fabio Troiano e Irene Ferri

Mercoledì 8 gennaio 2020

"L'Attimo fuggente" di Tom Schulman con Ettore Bassi

Giovedì 30 gennaio 2020

"The black blues brothers" - uno spettacolo acrobatico comico musicale

Mercoledì 19 febbraio 2020

"Ditegli sempre di si" di Eduardo De Filippo con Gianfelice Imparato

Martedì 3 marzo 2020

"Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello" - Compagnia Elsinor

Sabato 14 marzo 2020

" I soliti ignoti" di Monicelli, D’Amico, Scarpelli con Giuseppe Zeno e Vinicio Marchioni

Martedì 7 aprile 2020

"W le donne" di e con Riccardo Rossi



STAGIONE TEATRALE PREZZI ABBONAMENTI

ABBONAMENTI 7 spettacoli

Platea e gradinata centrale

Intero € 135,00

Ridotto € 125,00

Gradinata alta

Intero € 110,00

Ridotto € 100,00

PREZZI SINGOLI BIGLIETTI

Platea e gradinata centrale

Intero € 24,00

Ridotto € 20,00

Gradinata alta

Intero € 18,00

Ridotto € 15,00

Speciale Studenti € 12,00

Foto del teatro da Facebook