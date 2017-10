Stage di new style hustle con Mike All alla Share Academy

Stage di NEW STYLE HUSTLE con Mike All @Share Academy - Via Ugo Foscolo 10/2 - Caldogno 331.4168843 / info@weareshare.net

È terminata l'era della disco music degli anni settanta, ma la fiamma dell' "Hustle" si è riaccesa in una nuova generazione di ballerini e club dancers e da New York si è sparsa a macchia d'olio attraverso paesi e continenti.

Il Newstyle Hustle è un nuovo approccio all' Hustle, creato nel 2010 a Brooklyn da Jeff Selby, uno dei pionieri della house dance. Nel 2011 è stato fondato come brand e stile di Hustle insieme a Robyn Baltzer. Da allora continua ad ispirare persone in tutto il mondo - ballerini e non - a scoprire e ri-scoprire un modo diverso di ballare in coppia.

NewStyle Hustle Italy nasce ufficialmente come community parte di NewStyle Hustle Worldwide nel novembre del 2016, fondata da Melina Rosenberg e Mike All, sotto la guida di Jeff Selby, con l'intento di condividere con quante più persone possibili la loro passione per questo stile di ballo.

