"Spunciotti per Cena" alla Trattoria Alla Baracca di Vicenza

Venerdì 27 gennaio alle 19.30 la Trattoria Alla Baracca di Vicenza in strada comunale di Casale 640 organizza la serata culinaria a tema "Spunciotti per Cena" in una sala adibita per l'occasione come una tipica osteria veneziana. Si potranno trovare una vasta scelta di vini in calice ("ombre" o bianchetti) e piccoli spuntini o spunciotti (i famosi "chicheti" alla veneziana). Previste nel menù 5 portate corpose da 5 cicheti ciascuna. Costo: 25 euro a persona (vino escluso). Per informazioni e prenotazione: 0444.248018 - info@allabaracca.it.

