"Sprint: Giovani e Lavoro" a Montecchio Maggiore

Mercoledi 22 novembre alle 20.30 presso la Sala Civica alla Corte delle Filande a Montecchio Maggiore si terrà l'evento "Sprint: Giovani e Lavoro - Come si entra in azienda?". Ingresso libero.

I giovani intervistano i dirigenti di alcune importanti aziende del territorio per provare a capire insieme come funziona il processo di selezione del personale. Di cosa hanno bisogno le aziende in questo periodo? Quali errori si commettono al colloquio di selezione? Se anche voi vi siete fatti queste domande, partecipate con noi.

ELENCO INCONTRI