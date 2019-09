Sposi Oggi: tutto per il matrimonio a Villa Cordellina

Nella splendida cornice di Villa Cordellina a Montecchio Maggiore, il 21 e il 22 settembre 2019, andrà in scena l'undicesima edizione di Sposi Oggi, la fiera dedicata al mondo del Wedding.



L'evento esclusivo Sposi Oggi 2019 è studiato appositamente per fornire a tutte le coppie in procinto di sposarsi sensazioni ed emozioni uniche come il giorno del matrimonio, ci saranno, dalle location, alle hair stylist, gioielli, viaggi, fino alla torta nunziale.

I migliori professionisti del Veneto porteranno: agli abiti da sposa, bomboniere, le foto, i viaggi e tutti quei servizi dedicati al giorno più bello. Le coppie di sposi che prenderanno parte all’evento, potranno godere di momenti unici nell’area benessere, in cui lo staff di un salone di parrucchieri che si esibiranno in hair show e trattamenti a vista su viso e corpo per le spose presenti con le splendide hostess e modelle dell’Agenzia ONLY YOU FASHION. Tanti gli intrattenimenti previsti: un caricaturista che realizzerà per gli sposi la loro caricatura, una divertente animazione per adulti e bambini e molto altro.

Durante la manifestazione si svolgerà una sfilata di abiti da sposa e gioielli che terminerà con l’estrazione a premi tra tutte le coppie che lasceranno la loro opinione riguardo l’evento riempiendo l’apposito modulo di gradimento.

Non mancherà nella giornata di chiusura, il testimonial a sorpresa! In occasione dell’XI Edizione di SPOSI OGGI, ospite d’eccezione sarà Taylor Mega, una delle influencer più clicckate del momento!

PROGRAMMA

Sabato

14:30 – Apertura della Manifestazione

15:00 – Animazione per grandi e piccini

16:00 – Selezioni Miss Sposi Oggi

17:00 – Shooting brandizzati

20:00 – Chiusura della giornata



Domenica

10:00 - Apertura della giornata

11:00 - Animazione per grandi e piccini

12:00 – Brunch con menù nuziale

16:00 – Sfilata e shooting brandizzati

19:00 – Taglio della torta

20:00 – Chiusura della Manifestazione



Sposi Oggi 2019 - XI Edizione 21 - 22 settembre 2019

Sabato 14:30 - 20:00 e Domenica 10:00 - 20:00 Villa Cordellina

Via Lovara, 36, Montecchio Maggiore (VI) - Ingresso € 2,50 (Sconto del 50% previa registrazione sul sito di Sposi Oggi)

Chi sono gli espositori Sposi Oggi 2019? I Viaggi di Monika, Cartorange, Sartoria Silvio Zanella, Arredissima, Maurizio Nardi Fotografo, Stada di Luce, Idea Video, 7Seven Lab, Chalet Banqueting Service, Tentazione, Sartori Gioielli, Wedding Symphony, Yves Rocher, Nogara e molti altri.