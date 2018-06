Il 23 e il 24 giugno 2018 avrà luogo la 2a edizione degli SPORTLER Outdoor Test Days, in collaborazione con SOUL RUNNING. Due giorni in mezzo alla natura con più di 50 marchi conosciuti nel mondo dell’arrampicata, dell’outdoor e del running, tra i quali La Sportiva, Brooks, Black Diamond, Camp, Edelrid, Adidas Eyewear, Grivel, Petzl, Garmin, Leki, Vibram, Meindl, Dolomite, Tecnica, On, Ezviz, Beal, Ortovox, Lowe Alpine, e tanti altri. I partecipanti possono testare GRATUITAMENTE tutte le novità e farsi consigliare da parte dei nostri partner. Ci saranno a disposizione una falesia test mobile, slacklines, autogru per test imbraghi, e tanto altro.

Esiste la possibilità di pernottare in tenda. L’area test e il villagio sarà aperto tutti i due giorni dalle ore 09:30 fino le ore 18:00.

Maggior informazioni trova su my.sportler.com/events