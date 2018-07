Sportello di consulenza fiscale

Informagiovani Vicenza e CAF Cisl Vicenza propongono uno sportello a disposizione dei giovani under 35 anni per

-modello 730

-modello Unico

-ISEE

-IMU e TASI

-successioni

-contratti di immobili in affitto e da affittare.

Per i giovani che usufruiranno del nuovo sportello è prevista una tariffa agevolata per l’assistenza alla compilazione del 730 e dell’Unico che sarà parificata a quella riservata ai tesserati CISL. La compilazione del 730 costerà 33€ mentre quella del modello Unico costerà 39€.