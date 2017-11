Sport a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 3 al 5 novembre

Felice weekend gentili lettori!

Numerosi gli eventi sportivi sul territorio berico per il fine settimana da venerdì 3 a domenica 5 novembre tra passeggiate, camminate, trekking, gite turistiche, visite guidate, percorsi ed itineri enogastronomici oltre a manifestazioni podistiche ludico-motorie.

VENERDI' 3 NOVEMBRE

CAMMINATA SPORTIVA - PASSSEGGIATA NOTTURNA AL CHIAROR DI LUNA SUI COLLI BERICI. Venerdì 3 novembre alle 20 gli Amici di Villa Gazzetta organizza la tradizionale "Passeggiata Notturna al Chiaror di Luna" con partenza dal parcheggio del municipio di Sossano in via Roma. Obbligatoria la torcia elettrica. Previsto un contributo spese di partecipazione.

ARTI MARZIALI - TAI CHI A VICENZA. Ogni lunedì e venerdì alle ore 9.30 e alle 10.45 al Centro Diurno Proti di Vicenza ci sarà il corso gratuito di Tai Chi a cura del Circolo d'Argento.

SABATO 4 NOVEMBRE

CAMMINATA NATURALISTICA - RICONOSCERE I BOSCHI - STORIE DI ORSI E LUPI TRA MITO E REALTA'. Sabato 4 novembre alle 9 l'Associazione Montagne e Solidarietà l'escursione naturalistica "Val di Granezza: Riconoscere i Boschi - Storie di Orsi e Lupi tra mito e realtà" nell'Altopiano di Asiago con l'ex Comandante della Guardia Forestale Daniele Zovi, che illustrerà alcuni aspetti per il riconoscimento dei boschi (bosco ceduo con ceppaia e polloni, la fustaia con taglio di selezione, bosco misto, bosco di conifere etc.) nei pressi del Vivaio Forestale.

TREKKING NATURALISTICO - ALLA RICERCA DELLE ANGUANE SUI COLLI BERICI + VISITA CASA RUPESTRE DELLA SENGIA DEI MEONI. Sabato 4 novembre alle 20 ci sarà la passeggiata notturna "Alla Ricerca delle Anguane" sui Colli Berici tra i boschi, sentieri e strade poco frequentate. Partenza dal parcheggio vicino alla chiesa Parrocchiale di Zovencedo. Durata: 2 ore. Arrivo fino alla "Casa Rupestre" della "Sengia dei Meoni", dove sarà offerto vin brulè e marroni. Dotarsi di torcia elettrica e calzature adeguate.

BASKET FEMMINILE - SERIE A: FAMILA SCHIO - VIGARANO. Dopo la vittoria in Polonia contro il Wisla Cracovia per 74 a 72 per l'Eurolega, sabato 4 novembre alle 18 al Palasport Livio Romare di Schio la Famila WuberSchio affronterà il Vigarano Basket per la 6° giornata di campionato di Serie A basket femminile con le orange impegnate contro le ferraresi per mantenere la vetta della classifica nell'anticipo: le scledensi sono prime a 8 punti (4 vittorie e 1 una sconfitta) insieme a Gesam Lucca e Umana Reyer Venezia, mentre il Vigarano è sesto in graduatoria con 4 punti insieme a Torino e Broni. Prossimo impegno: domenica 19 novembre scontro diretto a Lucca per la Famila contro la Gesam.

HOCKEY GHIACCIO AHL: MIGROSS ASIAGO - OLIMPIJA LJUBLJANA. Sabato 4 novembre alle 20.30 allo Stadio del Ghiaccio Pala Hodegar di Asiago si terrà il match di campionato "Alps Hockey League" tra la Migross Supermercati Asiago Hockey e gli sloveni della HK Olimpija Ljubljana per la 15° giornata con una nuova sfida per i giallorossi.