Sport a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 10 al 12 novembre

Numerosi gli eventi sportivi sul territorio berico per il fine settimana da venerdì 10 a domenica 12 novembre tra passeggiate, camminate, trekking, gite turistiche, visite guidate, percorsi ed itineri enogastronomici oltre a manifestazioni podistiche ludico-motorie.

CALENDARIO ESCURSIONI SUL TERRITORIO BERICO:

VENERDI' 10 NOVEMBRE

MONTE ORTIGARA: RITIRATA 52° DIVISIONE CON GUIDE ALTOPIANO. Venerdì 10 novembre alle 8.45 Guide Altopiano organizzza l'escursioni storica.-naturalistica "Monte Ortigara: Ritirata 52° Divisione" nei luoghi della Grande Guerra nell'Altopiano dei Sette Comuni.

STORIE E MISTERI DEI FIUMI DI VICENZA. Venerdì 10 novembre alle 18.30 ci sarà la passeggiata culturale Storie e Misteri dei Fiumi di Vicenza con letture itineranti sui quartieri antichi del capoluogo berico.

ITINERARI ESCURSIONISTICI TRA IL PASUBIO E LA VALLE DELL'ASTICO. Venerdì 10 novembre alle 21 a Velo d'Astico ci sarà la proiezione delle diapositive "Itinerari Escursionistici Tra Il Pasubio e La Valle Dell'Astico" alla scoperta di uno degli angoli più incontaminati della provincia vicentina. Serata a cura di Michele Savio, laureato in Scienze Forestali ed Ambientali, Accompagnatore di Media Montagna e Guida Naturalistico Ambientale. caldarroste in compagnia e assaggiando un buon bicchiere di vino. Ingresso a offerta libera.

SABATO 11 NOVEMBRE

LA SECONDA BATTAGLIA DELLE MELETTE. Sabato 11 novembre alle 8.45 Guide Altopiano the Mountain Walkerorganizzano l'escursione La II° Battaglia delle Melette 1917/2017 Cent'anni dopo - l 29 ottobre 1917. Difficoltà: Media - Dislivello: 350 m - po:4 h (3h passeggiata) - Partenza prevista per le ore 8.45 dal Bar alla Stazione (via stazione, 9 Asiago) vicino all'entrata del Parcheggio dello Stadio del Ghiaccio di Asiago - Durata dell'escursione: 4 ore circa compresa la visita guidata - Difficoltà: Medio/Facile - Dislivello: 350 m.

TREKKING NOTTURNO AL SENGIO ALTO + CENA IN MALGA. Sabato 11 novembre alle 14.30 Amici Piccole Dolomiti Sport organizza l'escursione al Sengio Alto sul Pian delle Fugazze con cena in Malga Cornetto: ritrovo al Lidl di Schio.

CAMMINATA NATURALISTICA - LANTERNATA DI SAN MARTINO NEL BOSCO. Sabato 11 novembre alle 17 l'Associazione Sogna Bosco organizza l'escursione "Lanternata di San Martino nel Bosco" con una passeggiata all'imbrunire a Valle San Floriano di Marostica con una "Castagnata" attorno al fuoco al termine del percorso: ritrovo e partenza da via Prai 44 (partecipazione a offerta libera). Le "Lanterne di San Martino" saranno realizzate domenica 5 novembre alle 10 con laboratori per bambini 3-8 anni.

PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA - CAMMINATA ALPINA IN NOTTURNA. Sabato 11 novembre alle 19 ci sarà la 17° Camminata Alpina in Notturna con percorso di 7 km. tra le colline di Mussolente: ritrovo e partenza fino alle 20 dalla sede del Gruppo ANA Mussolente - Sezione Monte Grappa Bassano con diverse "farmacie alpine" per ristori per degustare cicchetti, ombre, vin caldo, bibite.

SABATO 11 - DOMENICA 12 - MARTEDI' 14 NOVEMBRE

VISITE GUIDATE ALLA CHIESA DI SAN VINCENZO. Da sabato 4 novembre il Gruppo animatori culturali e ambientali La Rua, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione, proporrà una serie di visite guidate alla Chiesa di San Vincenzo a Vicenza in piazza dei Signori, sabato 4 e sabato 11 novembre alle 15.30, 16, 16.30; domenica 5 e domenica 12 novembre alle 10.30, 11, 11.30, il pomeriggio alle 15.30, 16, 16.30; martedì 7, giovedì 9, martedì 14 novembre alle 10.30, 11, 11.30. Partecipazione a contributo libero.