Sport a Vicenza e provincia: guida per il Ponte dell'Immacolata

Per il Ponte dell'Immacolata previste numerose eventi sportivi sul territorio berico per il lungo fine settimana da giovedì 7 a domenica 10 dicembre tra podismo, basket, hockey ghiaccio, rugby, passeggiate e camminate naturalistiche, trekking, nordic walking, gite turistiche, visite guidate, percorsi e itinerari enogastronomici oltre a manifestazioni ludico-motorie.

CALENDARIO SPORT SUL TERRITORIO BERICO:

VENERDI' 8 DICEMBRE

PODISMO - MARCIA ULTIMO PASSO D'AUTUNNO + MARATONA DEI COLLI BERICI. Venerdì 8 dicembre ci sarà la 38° Marcia Ultimo Passo d'Autunno, podistica ludico-motoria non competitiva di 3-5-15-30 km. e la 9° Maratona dei Colli Berici - Memorial Domenico Bracesco di 42 km. su terreno misto-collinare. Partenza dalla scuola media “G.Piovene” dalle 7 alle 8 per la maratona e i km. 30, dalle 8 alle 9 per i km. 3-5-15. con itinerari percorribili fino alle 16. Previsti alcuni ristori lungo i vari tracciati (2 per km. 15; 4 per km. 30, 6 per km. 42) .I percorsi attraverseranno bellezze naturalistiche dei Colli Berici: vigneti, boschi, fontane, cave di pietra usata per la costruzione di ville palladiane.

TREKKING STORICO - SENTIERO DEL SILENZIO: LA GRANDE GUERRA TRA REALTA' E ARCHITETTURA. Venerdì 8 dicembre alle 8.45 Guide Altopiano organizza l'escursione storico-artistica "La Grande Guerra tra Realtà e Architettura: Il Sentiero del Silenzio" nell'Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni. Partenza dal Bar Vecchia Stazione di Asiago. Durata: 4.5 ore - Difficoltà: media e impegnativa se bagnato.

NORDIC WALKING. Venerdì 8 dicembre alle 9.20 ritrovo al parcheggio del Prato Santa Caterina a Bassano del Grappa per partenza alle ore 9.30. Alle10.30 circa arrivo a Solagna visita della Sagra del Mandorlato e rientro libero. Percorso 11.5 km interamente pianeggiante e adatto a tutti. Abbigliamento adeguato alle temperature stagionali, prevedendo capi adatti in caso di pioggia e relativo cambio. Bastoncini a disposizione gratuita per chi ne fosse sprovvisto. Istruttori referenti: Donata 333.6794141 - Gianfranco 335.1311770.

TREKKING NATURALISTICO - ALLA SCOPERTA DEI CIMBRI - STONHAUS. Venerdì 8 dicembre alle 9.30 Asiago Guide organizza l'escursione "Alla scoperta dei Cimbri - Stonhaus" tra le grotte e le voragini carsiche dell'Altopiano dei 7 Comuni. Il Buso dello Stonhaus è sicuramente uno dei luoghi più spettacolari grazie al sottile ponte di pietra, che la natura ha lasciato nel corso dei millenni. Ritrovo davanti alla pizzeria Wunderbar sotto al Sacrario Militare di Asiago. Difficoltà: media. Durata: mezza giornata.

MOTORI - MOTO BABBI NATALE - BRILLA IL NATALE. A Castegnero venerdì 8 dicembre alle 10 un gruppo di motociclisti vestiti da Babbi Natale accompagnerà Santa Claus nella sua casetta in piazza per raccolta letterine bimbi con raduno e motogiro per i Colli berici.

GIRI PANORAMICI - TRENINO DI NATALE: VICENZA EXPRESS. Per le festività fino al 15 gennaio (promozioni speciali per l'8 dicembre) torna nel centro storico di Vicenza il Trenino di Natale: sabato, domenica, festivi e prefestivi 11-12.30 e 15.30-19 e ogni giorno dal 22 dicembre al 6 gennaio.

PASSEGGIATE TRA MERCATINI - MAGIA NATALE AL PARCO. Da venerdì a domenica (10-19) appuntamento con La Magia del Natale a Mussolente nel Parco della Vittoria: mercatini, passeggiate e concerti e show per bimbi con Elsa e Olaf di Frozen oltre al presepe di Antonio Scotton.

VISITE GUIDATE - VERA DIMORA DI BABBO NATALE. In contemporanea a Natale In Piazza a Le Priare - Castelli di Giulietta e Romeo a Montecchio Maggiore torna La Vera Dimora di Babbo Natale, percorso fiabesco tra gnomi, elfi, fabbrica giocattoli e Babbo Natale.

TURISMO - SCHNEEFEST - FESTA DELLA NEVE - PIAN DELLE FUGAZZE. Venerdì 8 dicembre dalle 13 alle 2 è in programma la 25° Schneefest, festa della neve per l'Immacolata al Rifugio Magna & Bevi - Loc. Malga Fratte a Vallarsa (TN) sulle Pian delle Fugazze, che separa le Piccole Dolomiti dal Pasubio come spartiacque tra Val Leogra e Vallarsa. In cima si potrà godere di un panorama mozzafiato, passando una giornata indimenticabile a contatto con la natura insieme a specialità culinarie locali, boccali di birra, la simpatia di Marco e dello staff del "baito" , animazione e musica con dj set. Prenotazine consigliata. Infoline per prenotazioni: 347.5430806.

SABATO 9 DICEMBRE

CAMMINATA NATURALISTICA - TRAMONTI D'INVERNO TRA LE MALGHE. Sabato 9 dicembre alle 15 Asiago Guide organizza l'escursione Tramonti d'Inverno tra le malghe e i resti della Grande Guerra sul Monte Longara nell'Altopiano dei 7 Comuni per uno sguardo senza confini nel percorso a nord di Gallio. Ritrovo davanti alla pizzeria Wunderbar sotto al Sacario Militare di Asiago. Difficoltà: media. Durata: mezza giornata.

ASTROTREKKING - ASTRONOMIA ALL'OSSERVATORIO DI ASIAGO + RISTORO CIOCCOLATA. Sabato 9 dicembre alle 15 Guide Altopiano organizza l'escursione Trekking e Astronomia con passeggiata nei dintorni di Asiago, visita guidata dell'Osservatorio di Asiago, il più grande d'Italia, con l'astronomo P. Ochner, ed osservazione della volta stellata. Fondato nel 1942 con l’inaugurazione del telescopio Galileo, la sua cupola argentea spicca tra verdi prati in località Pennar. All'arrivo degustazione di cioccolata calda come benevenuto. Ritrovo Bar della Vecchia Stazione di Asiago e partenza a piedi per il trekking guidato.

PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA - AL CHIARO DI LUNA CON CENA IN RIFUGIO. Sabato 9 dicembre alle 17 Biosphaera organizza una suggestiva escursione notturna Al Chiaro di Luna tra i boschi dell'Altopiano di Asiago con cena in rufugio. Itinerario: Val Magnaboschi a Cesuna di Roana in direzione Monte Zovetto attraverso il Prà Peluco fino a raggiungere Busa Carriola. Dopo il menù a base di prodotti tipici al Rifugio Bar Alpino in località Pozza del Favero a Caltrano, rientro su facile strada sterrata fino al parcheggio auto. Indicata anche per famiglie e per bambini/ragazzi dagli 8 anni in sù.

PASSEGGIATE CULTURALE - ITINERARI LETTERARI D'INVERNO TRA CAMPAGNA E CITTA'. Sabato 9 dicembre alle 18.30 torna Itinerari Letterari d'Inverno tra campagna e città alla Biblioteca Civica di Dueville a cura di Dedalo Furioso con percorsi guidati e letture da Neri Pozza, Meneghello e Parise, interpretate da Giulia Basso e Martina Pittarello.