Sport a Vicenza e provincia: guida per il Ponte del 1 Novembre

Numerose le escursioni territorio berico per il lungo fine settimana da venerdì 27 a domenica 29 ottobre fino a giovedì 2 novembre tra passeggiate, camminate, trekking, gite turistiche, visite guidate, percorsi ed itineri enogastronomici oltre a manifestazioni podistiche ludico-motorie.

SABATO 28 OTTOBRE

CAMMINATA NATURALISTICA ENOGASTRONOMICA - PASSEGGIANDO TRA GLI ULIVI SUI COLLI BERICI + VISITA GROTTA MURATA. Sabato 28 ottobre alle 9 la Pro Loco Castegnero organizza l'escursione "Passeggiando Tra gli Ulivi" con un percorso misto-collinare. Ritrovo in piazza Mercato a Castegnero. Si assisterà in diretta al lavoro dei produttori locali, che raccolgono le olive per l'Olio dei Colli Berici e si visiterà la Grotta Murata di Castegnero con alcuni gradini scolpiti nella roccia. Previste degustazione con prodotti conditi con Olio Extra Vergine d'Oliva dei Colli Berici. Al termine pranzo alla Baita degli Alpini con menù a base di prodotti tipici e stagionali. Prenotazione obbligatoria.

PODISMO - CRONOSCALATA AL CAVALLO. Sabato 28 ottobre alle 13.30 ci sarà la prima partenza della "Cronoscalata al Cavallo" a Valle Santa Felicita di Romano d'Ezzelino con una salita di 1.8 km. e dislivello di 520 m. Info: 340.6995817.

NUOTO - MEETING DI HALLOWEEN: CENTRO NUOTO ROSA'. Sabato (15.30-19.30) e domenica (9-19.30) si terrà al Centro Nuoto di Rosà il 13° Meeting di Halloween con 840 atleti di 38 società italiane: tra i big il vicecampione del mondo Matteo Furlan e la campionessa mondiale Ilaria Cusinato.

CALCIO - PARTITA DI BENEFICENZA: FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS - MAROSTICA. Sabato alle 14 al campo sportivo V. Maroso di Marostica Fondazione Mediolanum Onlus organizza una partita benefica per i bambini in difficoltà con donazioni alla Città della Speranza.

PASSEGGIATA STORICO-SPORTIVA - ATTRAVERSO VICENZA ANTICA. Sabato 28 ottobre alle 15 Unpli Vicenza propone "Attraverso Vicenza Antica" con passeggiata alla scoperta dei misteri e segreti medievali berici per Spettacoli di Mistero da Porta Santa Croce alle Mura Scaligere attraverso le contrade del centro.