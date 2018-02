“Splendido” il nuovo singolo della band vicentina Superba

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

SUPERBA “Splendido” Dal 14 febbraio in rotazione radio e video Guarda il video “Splendido”: https://youtu.be/sLxEELp9iWU Esce il 14 febbraio 2018, il secondo singolo “Splendido” dei SupErba estratto dal nuovo album “Non Seguo La Cura”, distribuito e promosso da Alka Record Label.

“Splendido" non a caso esce il 14 febbraio, in occasione della festa dedicata agli innamorati. Questa canzone parla infatti di una storia d'amore sospesa tra ricordi che riscaldano il cuore e promesse non mantenute che lasciano l'amaro in bocca...ed è proprio questo contrasto di emozioni a creare la poesia. I supErba sono una rock band nata a Vicenza nel 2001 e riformatasi nel 2015.

È composta da Keti Pertegato (voce), Riccardo Bittante (chitarra), Matteo Piccolo (basso) e Stefano Urbani (batteria).

"Looking for...supErba" é l'album interamente autoprodotto che nel 2006 segna una tappa importante del loro progetto musicale ma é grazie alla collaborazione con l'etichetta ferrarese Alka Record Label che la band si arricchisce di nuovi stimoli e si chiude nuovamente in studio con grande determinazione. Il 10 novembre 2017 esce l'album "Non seguo la cura", anticipato dal singolo “Anestesia” distribuito e promosso da Alka Record Label, frutto di un intenso lavoro di gruppo, di sinergia e passione che dimostra la vera pasta dei supErba e che rappresenta allo stesso tempo una nuova maturità musicale.

Registrato da Michele Guberti presso il Freedom Recording Studio Prodotto da Massimiliano Lambertini, Michele Guberti e supErba Mixato da Federico Viola, Michele Guberti e supErba presso l’Animal House Studio Post-Produzione e Mastering di Luca Pernici Video e grafica a cura di Produzioni Fantasma in collaborazione con Bastard-Art www.facebook.com/superbalive www.alkarecordlabel.com www.alkanetwork.tumblr.com